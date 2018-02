Viudo de youtube mexicana revela detalles del asesinato de su esposa

Primicias

Samuel Muñoz Urili, viudo de Pamela Montenegro del Real, mejor conocida como La Nana Pelucas, relató a LMShow el momento del crimen de la también periodista y youtuber ocurrido el pasado 5 de febrero.

“Yo estaba ahí, se me murió en mis brazos. Ver la saña con la que un par de tipos llegaron y la ejecutaron, no es posible. Eso es un crimen de odio, es un crimen político, no tiene nada que ver con la delincuencia organizada”, relató el esposo de Nana Pelucas.

Ante las afirmaciones del fiscal de Guerrero, que asegura, se trató de una ejecución por parte del crimen organizado donde además involucran a un funcionario del ayuntamiento de Acapulco dijo.

“Quiero pedirle al fiscal, las pruebas donde él criminaliza a mi esposa, y donde la hacen parte de la delincuencia organizada. Pueden revisar las redes sociales de Pamela y de la Nana Pelucas y no hay una sola publicación, en la que ella haga mención, siquiera, de algún acto de delincuencia, mucho menos de nota roja y mucho menos de grupos delincuenciales”, enfatizó Samuel Muñoz.

El viudo, quien afirmó que a raíz de este lamentable hecho no se irá del puerto, habló de las supuestas narco mantas donde amenazaban a su esposa: “Las narco mantas de las que tanto hacen referencia, fueron publicadas en noviembre del 2016 y fue única y exclusivamente como un acto de desprestigio a la imagen que ella estaba construyendo. Porque las pusieron, les tomaron las fotos y quien las puso, las quitó”.

Con lágrimas en los ojos, el viudo de Pamika, asegura que el alcalde de Acapulco no tiene nada que ver en el crimen de su esposa, a pesar de que la pareja (en 2016) advertía de amenazas del gobernante local Evodio Velásquez.

“Evodio (Velásquez) no es responsable de la muerte de mi esposa, por eso le pido que me reciba, que me atienda, pero que lo haga de verdad. Y lo mismo le pido al gobernador Héctor Astudillo, tú me conoces y la conociste a ella, tu esposa la conocía muy bien, y que permitas que tu fiscal haga lo que está haciendo, no se vale”, exclamó el temeroso testigo del crimen.