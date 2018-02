Maripily Rivera desafía la censura de Instagram con foto al desnudo

Aquí estoy dándome mi rico baño🛀🏽de la noche para sacar las malas vibras y pensamientos negativos del las arpias que me miran por aquí 🧐👀 después de haber tenido un exitoso día de trabajo📸🎞 Primeramente es mi Instagram y aquí posteo lo que me da la real gana sin ofender a nadie y menos hacerle daño a nadie. 😡 Si no te gusta lo que pongo no me sigas y menos opines🤫 Segundo 🤔 Cuando tú mueres no te llevas nada, absolutamente nada,ni las carteras de marcas, zapatos,carros de lujos, ropa Ect 😉 Entonces tal como vienes al mundo sin nada y sin ropa así te vas🤨 Así que porqué te sientes ofendido cuando yo publico una Foto así mía desnuda??😉 Muchas desearían tener mi edad verse así como yo y andar igual o peor😂🤣 Tercero 🤔 Gracias a Dios tengo una familia que me apoya en todo lo que hago y viven orgullosos de mis éxitos incluyendo a mi hijo que le importa un caraj?? 🤬Lo que piensen 🤪😂 Así que cuando la vida de ustedes sea un ejemplo pára los demás entonces hablen, además el que vive criticando o burlándose de mi, es por qué ven en mi lo que ellos nunca podrán hacer y menos tener. 😉 Aquí donde me ven👀 soy una Mujer completamente feliz, exitosa en todos las etapas de mi vida incluyendo mi estable empresa de mi línea de ropa por mas de 15 años y con un hijo de 17 años ya criado Gracias a Dios 🙌🏽 Ahora es tiempo para mi de seguir creciendo como Mujer y Empresaria sin hacerle daño a nadie. Gracias a todos los que han apoyado mi carrera artística y empresarial y A las arpias las amo cada día más son mi publicidad gratis 😂🤣🤪 Buenas Noches y miren que hermosa sigo poniéndome para que me sigan envidiando 😘😘😘😘😘 Besotes y sueñen conmigo😇 Jajajaaaa!!😂🤣😃

A post shared by Maripily Rivera (@maripilyoficial) on Feb 7, 2018 at 4:50pm PST