¡Exclusiva! El Komander sí le cantaría a los narcos

El movimiento alterado que iniciaron los mánagers de El Komander, seguirá promoviendo el narcocorrido y sin temer a cantarle a los capos en sus fiestas privadas, como asegura que todos los artistas lo hacen.

“Nosotros no lo vemos tan mal, porque para nosotros es común. En Culiacán no se espantan de nada de eso, y nosotros tampoco”, dijo Omar Valenzuela, mánager de El Komander.

“Cuando los músicos le llegan a trabajar a todos esos personajes, lo ven como un trabajo, con seriedad y respeto, pues no te pasa nada”, agregó el promotor del movimiento alterado.

El empresario de Twins Corporation y manejador de Alfredo Ríos El Komander, aseguró que no le preocupa el veto de algunos gobernantes mexicanos a los que llamó volubles.

“La política en México de repente es voluble, de repente se ensañan en los artistas que cantan ese tipo de música, con tal de tapar, tipo cortina de humo, yo así lo veo. Por ejemplo, a nosotros no nos han dejado trabajar en conciertos en Querétaro, pero ya para el otro año que venga otro político, pues ya nos lo permite.

Los promotores del narcocorrido y movimiento alterado, afirmaron que no incitan a la violencia.

“Definitivamente no. Yo he visto muchísimas películas de narcos y no he matado a nadie ni nada, al contrario, la he usado en mi beneficio. Hago música, corridos, de banda, y ahora hago reggaeton, o sea, nosotros somos artistas que tenemos que alegrar gente, entretenerla, y para nosotros es un tema más”. concluyó.