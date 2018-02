Don Pedro Rivera se pone melancólico al recordar a Jenni

@Regranned from @jenni_rivera_la_leyenda – ◾ Reality show llamado … I Love Jenni … Duro 3 temporadas … . . . . . . . . .. . . . …. . . … #JenniRivera #LaDivadelaBanda #LaGranSeñora #chiquisRivera #JenniVive #MariposadeBarrio #LaPrimeraDamadelCorrido #@pedroriveramusic @rosieriveraoficial #LaReinadelCorrido #LaReinadeLongBeach #LaReinadelPueblo – #regrann

A post shared by Pedro Rivera🎤 (@pedroriveramusic) on Feb 8, 2018 at 1:17pm PST