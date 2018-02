Doctor de José José revela el verdadero estado de salud del cantante

Primicias

Después de que se confirmara que José José viajó a Miami de manera repentina para ser ingresado al Coral Gables Hospital, un centro médico ubicado en el área metropolitana de ese estado, es ahora el doctor Carlos Chan, encargado de atenderlo en México, quien habla sobre el repentino viaje, el cual provocó dudas entre la prensa y los fans del cantante sobre la recuperación del mexicano. Chan afirmó que éste viajó sin su autorización.

“Bueno, fue una sorpresa, nadie lo supo hasta el momento en que se fue (José José), pero sí me tomaron por sorpresa porque no nos avisaron, no nos preguntaron. Yo lo vi un día antes y estaba en muy buen estado, subiendo de peso contento, sentado y ya empezaba a caminar, viento la tele, entonces la razón por la que se fue no me parece que sea por causa médica, ha de tener otra índole, quizá familiar, no sé la verdad, esa parte no lo conozco, pero él se fue en buenas condiciones”.

“Físicamente todavía le falta mucho por mejorar, por subir de peso. Hay que recordar que él empezó con quimioterapia y radioterapias por un cáncer de páncreas hace muchos meses, desde abril del año pasado por un tumor no muy grande. Tuvo buena respuesta y se operó en noviembre para quitar el tumor y no hay evidencia de enfermedad ya en este momento. El cáncer de páncreas es complicado y no se puede asegurar que no va a volver a ningún paciente”.

Respecto al riesgo que tomó la familia del cantante al hacerlo volar a Miami apenas unos días después de haber salido del hospital, el doctor Chan comento:

“No, volar como tal no era peligroso, pero sí habría que tener mucho cuidado con la sonda que trae en el abdomen, con la alimentación, pues él tenía todavía una solución, suero y todo esto, entonces no pudimos darle indicaciones de cómo viajar, en ese sentido sí tomaron la responsabilidad de hacerlo por su cuenta”.

Pero desde el punto de vista médico, Chan señaló que no era el momento adecuado para que El Príncipe de la canción emprendiera este viaje:

“Estaba empezando a estar mejor, pero no era un momento adecuado para irse. Nuestra responsabilidad termina en el momento en que decide irse a otro hospital con otros médicos, ya es su decisión y se respeta”.

Y ante tantos rumores sobre el verdadero estado de salud de José José e incluso señalamientos de que su vida corría peligró, el especialista dijo:

“No, yo no veo ningún peligro de que se muera, no está en peligro de morirse salvo que algo se complicara, algo nuevo, pero no veo ninguna posibilidad. Sí está muy delgado y quizá las fotos en un momento dado ciertas tomas puedan verse peor, pero él de verdad que cada día se veía mejor”.