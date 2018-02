Aseguran que asesinato de youtuber en Acapulco fue crimen político

Primicias

Los periodistas de Guerrero, aseguran que el asesinato de Pamika Montenegro, mejor conocida como La Nana Pelucas, no fue relacionado al crimen organizado, ya que ella nunca criticó la violencia, acusaron que se pretende desviar la atención, ya que sospechan una ejecución con tintes políticos donde el blanco apunta al alcalde de Acapulco Evodio Velásquez.

“Rechazamos definitivamente como gremio de Guerrero las afirmaciones del fiscal que relacionó a nuestra compañera con el crimen organizado. Nosotros creemos que es por el lado de la política, porque era su actividad, jamás habló del crimen, jamás, jamás (lo dijo) en sus videos”, declaró Miguel Ángel Mata, líder de los periodistas de Guerrero.

Aseguran que las autoridades estatales pretenden vincular el asesinato al crimen organizado perpetrado por un autor intelectual desde el ayuntamiento de Acapulco Guerrero.

“Ella jamás se dedicó a la nota policiaca, a relatar el crimen organizado ni las muertes. Su tendencia era de crítica cien por ciento a los políticos”.

El presidente del club de periodistas de Guerrero, fue tajante. “(Nana y su esposo) Nos comentaron que por su posición de (hacer) críticas al gobierno municipal, habían recibido presiones, pero si el fiscal tiene las pruebas, en lugar de estar avisando del funcionario que no da el nombre, porque no lo detiene.. y si sabía de mantas del crimen organizado en contra de ella, porqué no actuó, esperaron a que la mataran”. finalizó.