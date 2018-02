Alejandra Guzmán le responde a los que la criticaron por su rostro

Primicias

Hace unos días, Alejandra Guzmán subió a su cuenta de Facebook un video que generó mucha polémica y es que en las imágenes se puede apreciar algo diferente en el rostro de la cantante, por lo que se especuló que podría haber recurrido al bótox.

La hija de Alejandra Guzmán celebró en grande su cumpleaños número 50 y tras su concierto en la Ciudad de México reflexionó sobre esta importante fecha en su vida, además de hablar de sus problemas de alcholismo y hasta le respondió a aquellos que la criticaron por su imagen:

“Porque somos mamás y vamos a cumplir 50 años. Es como un dolor de parto cuando vas a cumplir años eso te pasa y estás sensible porque yo lo único que puedo decirle a la vida es agradecerle a Dios porque me ha dado todo lo que siempre he soñado”.

“Pero he tenido que luchar, abrir los ojos y tener los pies sobre la tierra. Contar mis cuentas que no me gustan y dejar de ser una artista pesada que no es accesible. He aprendido a ser accesible y escuchar las cosas a aceptar mis errores y a trabajar con mi alcoholismo con mis problemas de salud, pero es lo que me hace una persona”.

Respecto a los comentarios negativos que se dijeron en torno a su aspecto y a que posiblemente había recurrido al bótox para verse mejor, la cantante opinó:

“A veces sí se pasan, a veces deforman la imagen, pero nunca van a deformar mi alma. Yo siempre he dado la cara y esta es mi cara y es la que soy. No les enseño mis cicatrices porque se espantan, pero esas son mis conquistas en la vida y llevo muchos años luchando para estar bien y sigo bailando y no me quejo”.