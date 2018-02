Lupe Esparza, de Bronco, dice que no sabía que tocaron en un narcobaile

El grupo dio un concierto supuestamente financiado por las mafias

Primicias

Bronco está en medio de la polémica en México porque supuestamente el grupo habría tocado en un baile financiado por el narco, según dio a conocer un periodista de ese país.

El evento se realizó en Juliantla, en Morelos, el mismo estado donde operan varias de las más peligrosas y violentas bandas de narcotráfico, entre ellas Los Caballeros Templarios.

Sin embargo, aparentemente los últimos en enterarse de esta situación fueron los mismos integrantes de Bronco, según la versión que dio su líder al programa “Hoy”.

“Ah caray, no tengo conocimiento de esto; estuvimos en un baile masivo, de lo cual eso que tú me estás diciendo no tengo conocimiento de ello”, dijo Lupe Esparza. “Realmente no conozco mucho de lo que tú me estás hablando”.

Luego agregó que “esta noticia que tú me estás dando me está sacudiendo, me está asustando, obviamente pues nosotros no tenemos, de buena manera como se dice, vela en el entierro, pero sí da tristeza que en un evento donde tú eres el protagonista sucedan cosas de violencia que no están en las manos de uno controlarlas”.