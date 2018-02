Julio César Chávez desea que su bioserie sea ejemplo para los jóvenes

Primicias Videos

Para TV Azteca, las bioseries se han convertido en una buena y rentable opción para transmitir en su programación, tal y como sucedió con ‘Hasta que te conocí’, serie inspirada en la vida de Juan Gabriel, así que ahora que llevará a la pantalla chica la vida del máximo expositor del boxeo mexicano, Julio César Chávez, en la bioserie ‘El César’, desean que también sea un gran acierto.

El gran campeón mexicano declaró en entrevista que espera que esta producción sea un ejemplo para que los jóvenes no cometan los mismos errores que él.

“Es un aprendizaje para los jóvenes para que no lo repitan. Que hay otras formas de sobrevivir y vivir a gusto con la familia. La verdad no me arrepiento de nada.”

El pugilista mexicano dijo no estar del todo alejado del cuadrilátero y señaló: “Ya he hecho varia exhibiciones, tengo programada una exhibición para el 25 de mayo en Los Cabos, San Lucas”.

Además, Julio César Chávez se dio el tiempo de explicarle a la prensa que el ejercicio es parte de su vida diaria y hasta habló de su pasado y rencillas con Óscar de la Hoya.

“Mi señora me dice que estoy loco porque corro todos los días, la verdad me gusta hacer ejercicio. Cuando no corro entreno o voy al vapor, pero todos los días hago ejercicio”.

“Ya lo pasado, pasado y ahora somos buenos amigos (refiriéndose a De la Hoya). Padecimos de la misma adicción, así que los dos estamos recuperados y le mando un fuerte abrazo”.