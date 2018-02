José José sí está en un hospital de Miami y ya come papilla

Primicias

Luego de que José José viajara a Miami sin el consentimiento de sus hijo ni de sus representante, muchas especulaciones surgieron sobre el lugar donde se encontraba internado el cantante, pues en un inicio se dijo y hasta se difundió un video en el que parecía ser ingresado al área de emergencias del Hospital Jackson Memorial; sin embargo, ahora su familia desmintió dicha versión.

El Príncipe de la Canción está internado en el Coral Gables Hospital, un centro médico ubicado en el área metropolitana de Miami dentro del condado de Miami Dade, según informó su familia a través de un comunicado de prensa que difundió el departamento de relaciones públicas de la clínica.

En información difundida por la cadena Univisión, se señaló que la compositora mexicana Lolita de la Colina, amiga personal de José José, dio algunos detalles del estado de salud del cantante: “Él está mejor, está tomando papilla, ya lo están alimentando vía oral y ha dado unos cuantos pasitos, despacio y con apoyo de una andadera”, explicó al programa de televisión ‘Ventaneando’ a través de una llamada telefónica en vivo.

La compositora de temas como ‘Amnesia’ expresó que no es vocera oficial del cantante, pero da a conocer el estado de salud de José José para que su público esté tranquilo: “No tengo ningún tipo de contacto con la familia, ni con la de México (Marysol y José Joel Sosa), ni con la de aquí (Sarita su esposa y su hija con el mismo nombre que radican en Miami). No he podido verlo porque no puede recibir visitas, sin embargo está acompañado por un amigo mutuo que es el que me dice los avances de José”, señaló.