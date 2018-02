Jorge Aravena publica foto extremadamente hot

Primicias

El actor peruano Jorge Aravena elevó la temperatura en las redes sociales con una fotografía que lo muestra semidesnudo mientras presumía orgulloso su nuevo corte de cabello.

En la imagen en cuestión se ve al galanazo tomándose una selfie frente al espejo, la cual llama la atención porque solo recurrió a una pequeña toalla para cubrir sus partes íntimas.

“Para todas las que querían ver cómo me quedó el corte de pelo, así me quedó. Disculpen la foto, pero me la tomé entrando a la cámara de bronceado justo después del corte, creo que la luz cenital me favoreció”, escribió el actor, quien provocó cualquier cantidad de comentarios por su atrevimiento.

Aunque los piropos fueron los que reinaron, también hubo voces que lo criticaron y cuestionaron su actuar, por lo que Jorge optó por compartir una nueva foto, en la cual se le veía completamente cubierto de pies a cabeza.

“Aquí les mando unas fotos entrenando y bien tapado por todos lados (como nunca y menos entrenando) para la gente moralista que le pareció una exageración mi publicación anterior y no se ofendan. Solo me gustó cómo me caía la luz y la quise compartir con ustedes, pero jamás subiría una foto con intención de ofender a nadie”, fue el mensaje con el que el actor buscó poner fin a la polémica que generó su publicación.