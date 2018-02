Exesposa de José José confiesa que sí estaría presente en su funeral

Primicias Videos

Tras darse a conocer que José José fue trasladado a la ciudad de Miami, Florida, con el fin de estar al lado de su esposa Sarita y ser casi desahuciado por los médicos del hospital en el que se encontraba en la Ciudad de México, tal y como lo revelamos en exclusiva para LMShow, ahora es Anel Noreña, exesposa del ‘Príncipe de la Canción’, quien habló en exclusiva con nosotros.

A la pregunta expresa de si estaría presente en el funeral del cantante, Anel afirmó: “Claro que estaría ahí, sí iría. Pero con el favor de Dios, algo va a suceder, porque nosotros creemos en los milagros”.

Y es que en las últimas semanas, trascendió que José José le negó la entrada al hospital para verlo.

“Para mí sería sensacional si pudiera yo verlo y abrazarlo y sería verdaderamente para mí maravilloso, pero él no quiere y debe tener sus motivos, en razón directa de cómo se siente, yo lo entiendo así. No le diría nada. El silencio a veces habla más que las propias palabras, pero me encantaría abrazarlo, claro que sí”, dijo quien fuera la primer esposa del intérprete.

Finalmente, aseguró que el médico que lo atendía no estaba de acuerdo en que él viajara:

“Pepe salió bien de la operación, fue algo muy fuerte, lo que tenía era algo muy malo, pero salió y ahorita está en manos de Dios, en manos del doctor Chan, que ha prohibido que viaje. Se tenía que quedar en México todavía rehabilitándose, poniéndose bien, ganando peso, porque está extremadamente delgado”.

José José y Anel Noreña vivieron un matrimonio de 21 años, que terminó en 1997. Tuvieron dos hijos: José Joel y Marysol Sosa.