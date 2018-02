Critican a reportero de Univision que entrevistó a esposa de José José

Primicias

El tema de la salud de José José ha acaparado todos los medios de espectáculo y los noticieros en México y Estados Unidos, donde no se deja de especular sobre la situación que vive el cantante tras ser trasladado a Miami.

Ahora que la familia del intérprete confirmó mediante un comunicado que el cantante está internado en el Coral Gables Hospital, un centro médico ubicado en el área metropolitana de Miami, fue que muchos reporteros comenzaron a acercarse a la zona, pero uno de ellos fue severamente criticado por la forma en que abordo a Sarita, actual esposa de José José.

Fue el periodista dominicano Tony D’andrades, quien se encargó de entrevistar a Sara Salazar para Primer Impacto, y un fragmento de la misma fue compartido a través de un video en la cuenta en Instagram de Despierta América, donde los usuarios comenzaron a reaccionar.

“¡Pobre mujer! Dios la cuide, por favor respeten a esa señora”, “Tony se te fueron las cabras al monte a ti más que a ella, no debiste preguntarle nada. Ella no está bien, ¡qué falta de profesionalismo Tony!”, “Pobre señora, la vi muy despistada, no recordaba que había estado enferma hace tiempo”, son solo algunos de los cientos de comentarios que una parte del video fuera publicado en las redes sociales.

ESTO FUE LO QUE SUCEDIO: