Roberto Tapia tuvo depresión luego de haber sido acusado de abuso sexual

El cantante dice que ni siquiera le motivaba subir a los escenarios

Primicias

Dice Roberto Tapia que no la pasó nada bien el año pasado, cuando una menor de edad en Tijuana, México, lo acusó de haberla abusado sexualmente.

Caí en depresión, tuve que ir a un psiquiatra, [me sentía] mal. Lo que nunca había vivido, y lo digo abiertamente, nunca lo había dicho al público pero caí mal, no sentía motivación. Estaba arriba de los escenarios sin ganas de estar. No sé, fue un año muy duro para mí, el cual sufrí mucho pero bueno, también aprendí a levantarme”, le dijo el cantante de corridos a un canal de televisión.

Tapia, entonces de 35 años, mantuvo por un año una relación con una joven de 15. La joven decidió denunciarlo ante la procuraduría cuando se enteró que el artista tenía novia.

El caso concluyó luego de que la mujer retirara la demanda a cambio de que el artista aceptara ser su pareja.