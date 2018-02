Ninel Conde reclama otra vez a su hijo y vive un calvario

Primicias

La intérprete Ninel Conde está sufriendo por no tener mayores noticias de Emmanuel, su hijo, quien nació producto de la relación que mantuvo con Giovanni Medina.

El famoso ‘Bombón Asesino’ compartió por medio de sus redes sociales un video que muestra el preciso instante en que el vigilante del condominio que habita Giovanni le informó que su expareja y su hijo no se encontraban en ese momento, además de asegurarle que no sabía cuándo abandonaron el lugar.

“No se encuentran ahorita, señora. No sé si salió en la mañana o en la madrugada”, le dijo el vigilante a Ninel al otro lado del intercomunicador.

Cabe recordar que la también actriz en más de una ocasión ha amenazado con iniciar acciones legales en contra del empresario, al asegurar que no está respetando los tiempos de convivencia establecidos por la autoridad y así lo dejó evidenciado en el video que grabó la tarde del 5 de febrero.

“Me tiene secuestrado a mi hijo. Desde el jueves no sé nada del niño. Tenía que devolverlo y no lo hizo. No lo llevó al colegio el viernes. Me dio una crisis de angustia y ansiedad terrible”, escribió Ninel en sus redes sociales, quien ya no sabe qué hacer para lograr que su expareja respete los tiempos de convivencia y le devuelva al menor.