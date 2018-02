Kate del Castillo ya no quiere regresar a México por esta razón

Primicias

Kate Trillo, mamá de la famosa actriz Kate del Castillo, confesó que debido a los ataques y todo el daño que le han hecho los medios de comunicación y otras personas a su hija, la actriz ya no quiere regresar a México, pues desde aquella reunión que sostuvo con ‘El Chapo’ Guzmán’, que le trajo serios problemas legales, también ha sido objeto de severas descalificaciones.

La madre de la actriz mexicana relató el sentir de Kate respecto a su negativa a pisar suelo mexicano y hasta reveló las cosas que le dice su hija en secreto:

Ella no me dice que está ansiosa. La verdad no tiene ganas de venir a México ahorita. Le han hecho tanto daño por todos lados que no quiere venir y tiene toda la razón, porque siguen haciéndole daño. Y siguen inventando cosas horribles. Me dice: ‘Mamá, yo no me voy a poner a desmentir cada cosa que dicen, no acabo’. Entonces cómo va a atener ganas de venir, claro a vernos y a estar aquí sí. Pero ella ni se está aquí bastante tiempo. Tiene muchísimo trabajo allá, está preparando cosas, proyectos, siempre está ocupada”.

