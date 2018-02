Julión Álvarez no podrá lanzar su disco hasta nuevo aviso

Primicias

El intérprete Julión Álvarez aún no ha logrado recuperar su vida tras ser vinculado con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, sin embargo, las restricciones que le pusieron no le han robado la ilusión de seguir haciendo música, aunque desconoce cuándo podrá sacar su nuevo material discográfico, pues primero necesita arreglar su situación legal.

Este representante de la música mexicana habló en entrevista sobre su futuro disco, en el cual ha contado con el apoyo de algunos intérpretes y compositores de renombre, quienes se han solidarizado con él en estos momentos complicados y de incertidumbre por los que atraviesa.

“Tengo rato grabando las nuevas canciones y son inéditas, de compositores como Joss Favela, Edén Muñoz, Alfredo Olivas y otros colegas. A todos ellos les estoy muy agradecido porque estando vigentes y en los mejores puntos de sus carreras, me han dicho: ‘no te vamos a dar temas, te vamos a dar los temas, los mejores'”, declaró el cantante nacido en Chiapas.

Los motivos por los que Julión no puede lanzar ningún material discográfico es debido al contrato que tiene con Universal Music de Estados Unidos y por la restricción que le pusieron las autoridades, las cuales le tienen prohibido tener cualquier tipo de relación financiera o laboral hasta que se resuelva su situación legal en la Unión Americana.

“Me siento afortunado de estar rodeado de gente que no lo deja a uno a pesar de la situación por la que estamos pasando. El material está casi listo, aunque no lo voy a poder sacar por ahora, pero quiero tenerlo a la mano para cuando me digan que está todo arreglado”, declaró Julión.

Aunque ahora las restricciones laborales solo incluyen a Estados Unidos, Julión prefiere no salir del país y enfocarse de lleno en sus presentaciones en México, decisión que lo llevó a cancelar los conciertos que tenía planeados en Guatemala y Nicaragua

“Por decisión propia no salgo del país, no quiero”, señaló el músico, quien está por cumplir 11 años de haber iniciado su carrera, a lo largo de la cual ha cosechado grandes éxitos.