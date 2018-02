Critican a Marjorie de Sousa por grabar video desde el muro fronterizo

Primicias

La actriz venezolana Marjorie de Sousa volvió a estar en boca de todos, pero ahora no lo hizo por el pleito que sostiene con Julián Gil, sino por un video que compartió por medio de las redes sociales, en donde se le ve a muy poca distancia del muro que divide a México de Estados Unidos.

El material, el cual fue compartido por la sudamericana en Instagram, fue realizado en una de las pausas del proyecto ‘Al Otro Lado Del Muro’, el cual llegará a la pantalla de Telemundo el próximo 21 de febrero y en él Marjorie dará vida a ‘Sofía’.

“Estamos grabando una de las escenas más importantes de la historia, en donde se desencadena todo esto y la verdad que estar aquí, se me paran los pelos. Es muy rara la energía y muy raro lo que sientes”, dijo Marjorie mientras caminaba en la frontera.

Su video estuvo acompañado de un extenso texto, en donde la exestrella de Televisa brindó una descripción más detallada de las emociones que la invadían.

“Estar parados ahí es respirar el miedo de tanta gente, es respirar los sueños, las ilusiones, la única salida de muchos. Cada quien tiene una historia que contar, ese lugar está lleno de lágrimas, sonrisas, inocencia, ese lugar te toca el corazón, te hace entender para qué estamos aquí, te hace valorar, te hace despertar, muchas veces es tu última oportunidad de respirar”, fue el mensaje que escribió la bella actriz.

Su video ha sido reproducido en más de 465 mil ocasiones, además de haber recibido gran cantidad de comentarios, habiendo algunas críticas hacia ella y la forma que abordó un tema tan delicado, además de que también llamó la atención por su acento, al asegurarse que suena como colombiana o mexicana, pero no como venezolana.

“A esta mujer no se le cree ni el Padre Nuestro, puro drama para llamar la atención”, “Ésta ya está hablando colombiano”, “Perdiste el acento venezolano”, “Como habla no se sabe si es colombiano o mexicano”, “Ridícula”, “Ya no hayas qué hacer para llamar la atención”, fueron algunas de las críticas que recibió la mamá del pequeño Matías Gregorio.

Así como recibió críticas, también hubo voces que la apoyaron, al asegurar que no es que no quiera hablar como venezolana, sino que en los proyectos le piden neutralizar el acento y por eso se escucha así… ¿será?