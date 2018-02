¡Exclusiva! Jorge Medina ventilará toda su vida en un libro

Primicias Videos

Jorge Medina ex vocalista de ‘La Arrolladora Banda, El Limón’ relató algunos momentos muy intensos de su vida, por lo que planea escribir un libro autobiográfico de la mano de un escritor mexicano, el cual se publicará entre este 2018 y el año próximo.

“Estoy escribiendo un libro en donde cuento (mi vida); ya empecé a escribirlo, no sé si ponerle ‘confesiones’ o ‘mi segunda vida’ (…) porque realmente viví una vida bien cabro$%, así (te lo digo), muchos altibajos”, confesó Medina a LMShow.

Narra entre otras cosas su paso por las adicciones, como cuando estuvo internado en un centro de rehabilitación en Mazatlán.

“Lo del centro de rehabilitación fue en el año 2002, estuve efectivamente en un centro que se llama ‘Promesas. Dicen, ‘se metió droga’, y si me la metí, yo sé que no me metí nada”, agregó el cantante.

Reveló que han sido varios tropiezos, pero la razón poderosa de un cambio de vida que hoy se nota en sus redes sociales, fue es un escándalo que armó por una borrachera en un viaje de placer a Cuba, en diciembre pasado y que casi le cuesta su matrimonio.

“Íbamos de fiesta todos.

-¿Y ahí te pusiste una (borrachera)?

“Muy mal mala copa.

-¿Que hiciste?

“Nadie me hallaba, (imagínate) nadie.

-¿Te escapaste?

“Sí”, relató a Los Metiches.

“No estoy peleado con el alcohol porque no debes pelearte con él (…) (recomienda) no se peleen con el alcohol, porque no le van a ganar.

“Te das cuenta que por una botella pierdes mucho, yo creo que no está mal equivocarse, porque eso enseña mucho, pero jugando, jugando, a lo que quiero llegar, es que agarre el rollo (la onda), de que se vive mejor así (sano); no estoy peleado con el (whisky) yo digo hoy no tomo, mañana quien sabe”.

“Medina también dio su opinión sobre el escándalo que rodea a Julión Álvarez, a quien recientemente un empresario mexicano de la música regional lo tachara de lo peor.

“Yo no se cómo estuvo ese trato, ni tu tampoco, ni la gente tampoco, pocas personas supieron cómo estuvo ese trato. Pocos sabemos y uno debe respetar. Yo recibí el video por whatsapp, y yo (dije) que ‘pe$%’ con esta gente, o sea qué onda”.

“El señor domingo Chávez mis respetos yo creo que ya es algo muy personal, y creo que en lugar de estarse mandando indirectas por videos, pues es sentarse, no estamos en el kinder, somos personas maduras y ojalá que ese problema no vaya a ser mas grande”.

En abril de este año, Jorge Medina regresa a Estados Unidos como solista, de la mano con Chuy Lizárraga con un espectáculo y producción nueva.