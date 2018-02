Rosie Rivera insiste en que no se gasta el dinero de Jenni

Usuarios de las redes sociales le señalan que se da vida de lujos gracias a la Diva de la banda

Primicias

Ya lo dijo como mil veces, pero por si hace falta repetirlo, Rosie no está haciendo uso del dinero que Jenni Rivera puso en sus manos cuando la Diva de la banda murió.

“Todo el dinero que tiene Rosie, la gente asume que es de Jenni. No entienden que simplemente manejo dinero que no es mío, que el dinero que yo me gano es mío, y el dinero que mi esposo se gana, es de él”, insistió la hermana de la cantante.

Y es que los comentarios en las redes no paran cada vez que Rosie presume algo o se hace una nueva cirugía estética. Los usuarios le dicen que se da vida de lujos gracias al dinero que Jenni dejó en sus manos, pues la nombró albacea de la fortuna que dejó al morir.

Se calcula que Rosie administra muchos millones de dólares que se han multiplicado luego del fallecimiento de Jenni.

“Tuve que llegar al punto de decir, ‘no me importa lo que diga la gente'”, dijo Rosie respecto de las críticas que le hacen.