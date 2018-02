¡Exclusiva! Cancelan concierto de Remmy Valenzuela por bajas ventas

Primicias Videos

Remmy Valenzuela no llegó a la Feria de Tepetlixpa, en el Estado de México. LMShow, platicó con Arnaldo Angulo, mánager del cantante, quien dijo que no hubo las condiciones necesarias para que su talento se presentara.

“Íbamos con garantía (anticipo), íbamos con un tal Mario García de Pachuca y pues, no sé qué pasó, los tratos no los respetaron y se canceló. No vamos a ese lugar. No nos cumplieron el contrato”, dijo horas antes del concierto a realizarse en esa población del Estado de México.

La verdad de la cancelación fue que no vendieron suficiente boletaje para pagarle al cantante, nos revelaron autoridades de turismo de la localidad.

“Pues simple y sencillamente y bueno, yo lo que me enteré es que no hay como mucha entrada, en cuestión a boletos, venta de boletos”, declaró Erika López del área de turismo local.

Gente que lo contrató dijo que llegaron a un acuerdo con Remmy Valenzuela.

“Simplemente se le dice que no se va a llevar a cabo el evento porque no hay la gente que se esperaba y después no hay con qué pagar. En el contrato hubo un adelanto, porque si no, no se hace la fecha, pero ese adelanto él se lo queda, porque ese es el acuerdo, porque no es culpa del artista”, comentó Alejandro N, organizador del baile de feria.

Remmy, quien es originario de Guasave, Sinaloa, también se encuentra promocionando su más reciente sencillo ‘Loco enamorado’.