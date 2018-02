Enrique Guzmán revela que Silvia Pinal quiso abortar a Alejandra Guzmán

¡Exclusiva! Exmánager de Juanga revela vida alocada de su heredero

Luego del escándalo descubierto por LMShow sobre el juicio que libra el heredero de Juan Gabriel contra dos modelos venezolanas, es la exmánager del Divo de Juárez quien no pudo ocultar la verdad del pasado alocado de Iván Aguilera. “No estoy sorprendida, porque ya me habían dicho. Pero bueno, no sabía que lo había hecho…

