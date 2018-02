El Dasa demuestra cómo se la pasa un vaquero en el SB LII

Hoy es El Día de Super Bowl .! No se lo pierdan por @nbcuniverso en ESPAÑOL. Con los mejores comentaristas y expertos. Yo les estaré contando todo lo que esté pasando.! #nfluniverso #eagles vs #patriots #animooo ! 🏈🤠✌🏻🖖

A post shared by El Dasa (@eldasa) on Feb 4, 2018 at 2:04pm PST