Álex Lora corrió a ‘sombrerudos’, ¿por gays?

El rockero mexicano Álex Lora volvió a arremeter contra los “sombrerudos”, como el los llamó, tras mandarlos sacar de un concierto en Tijuana, México, pues ahora dejó entrever que la razón por la que los mandó sacar no fue un pleito, sino que estaban en pleno romance.

“Ya estaba harto; les dije: ‘su romance, sus intimidades, no nos interesan, porque no van a hacer ese numerito allá al estacionamiento, o allá a la calle, aquí los que estamos rocanroleando no nos importa su romance’”, comentó Lora.

Aclaró que no trató de discriminar y ofender al género -musical- del regional mexicano.

“Si alguien se ofendió por eso, les pido una disculpa, respeto todos los estilos musicales”.