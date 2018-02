Carmen Salinas defiende a Julión Álvarez, aunque no lo conoce

Primicias

Aunque nunca lo ha tratado, Carmen Salinas salió en defensa de Julión Álvarez, quien la semana pasada fue tachado de “desleal, incumplido, mentiroso y sangrón”, entre decenas más de insultos, por parte de su ex representante Domingo Chávez.

“Qué pena que digan eso, pero no se me antoja que sea así, pero pues quién sabe qué razones tendrá esta persona, pero no lo he visto. Pero es muy común que a un empresario no lo puedes complacer. Yo no creo que este muchacho sea lo que me estás diciendo que dice el señor este”.

Sin darle alguna justificación a Julión, lo único bueno para la actriz, es que está guapo, aunque nunca lo ha tratado.

“No tengo el gusto de conocerlo, lo conozco como decía mi abuelita ‘en vistas’, lo veo en los programas y cuando lo entrevistan y canta muy bonito y es un muchacho muy guapo, muy bonito”, concluyó.