Pepe Aguilar sobre su hijo: ‘Tengo mucha culpa con lo que le pasó’

El cantante dijo que por años no tuvo contacto con José Emiliano

Pepe Aguilar no anda buscado chivos expiatorios para exculparse de lo sucedió con su hijo mayor, quien fue detenido y condenado por el delito de tráfico de personas.

A la pregunta expresa de si sentía que había fallado como padre, Pepe respondió que sí, que porque no hizo todo lo posible por estar con José Emiliano, a quien procreó con su primera esposa.

“Yo no sé qué hubiera pasado su hubiera estado con mi hijo en todo su crecimiento, pero el caso es que no estuve. ¿Fallé? pues yo creo que sí; por supuesto que debí de haber estado con él para poder decir, ‘hice todo lo que pude’, [pero] no lo hice. En el momento que nos separamos no podía ver tanto a mi hijo”, dijo el cantante en un programa de televisión.

El artista dijo que perdió contacto con su vástago hasta que este cumplió 18 años.

“No me estoy lavando las manos […] seguro tengo mucha culpa con lo que pasó en su vida”, dijo.

Aunque, agregó, tiene muchos amigos que son de padres divorciados “que no hacen esas cosas”.