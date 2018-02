¿Gerardo Ortiz quiere limpiar su imagen uniéndose a esta campaña?

Primicias

Debido a los recientes problemas en los que se ha visto envuelto Gerardo Ortiz, ya que su tour mánager, Joel Camarena, fue detenido en un aeropuerto de Dallas por traer en efectivo 150 mil dólares, supuestamente producto de los pagos de presentaciones que realizó el cantante en Texas, ahora parece que quiere limpiar su imagen y se unió a la campaña ThisShirtSavesLives del Hospital St. Jude, con el fin de ayudar a niños con cáncer.

Con un video en su cuenta de Instagram y portando la playera con la frase “This Shirt Saves Live”, el cantante invita a sus seguidores a donar y unirse a la causa.

“This shirt save lives. Tú también puedes ayudar a salvar vidas. Por favor únete a este movimiento en la lucha contra el cáncer infantil. Cómo, visitando la página, por favor entra y únete a esta gran causa”.

Sin embargo, desde el 2016 los problemas para Ortiz no ha parado y este 2018 no ha sido la excepción, hasta tuvo que salir a decir que todo se aclararía en el caso de su tour mánager, pero para no estar expuesto a las preguntas de los medios de comunicación, no asistió a la conferencia de prensa en Los Angeles, al lado de Régulo Caro y Ulices Chaidez.