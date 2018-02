¡Exclusiva! ¿Vicente Fernández Jr., hizo el ridículo en la política?

Primicias

Tras el anunció de Vicente Fernández Jr., de declinar sus aspiraciones a la candidatura para gobernador en Jalisco, México, le llovieron una serie de ataques en sus redes sociales, y críticas periodísticas, como: ”es una vergüenza”, “solo 131, firmas y tan tan”.

LMShow, platicó con Julio César Hernández, un prestigiado comunicador tapatió, quien opinó al respecto:

“Nunca se vio a Vicente Fernández Jr., recabar las firmas (…) dijo que lo hizo porque un grupo de amigos lo habían alentado”, declaró a LMShow el periodista de Guadalajara.

“Lo que me llama la atención es cuando dice, que no le va hacer el trabajo a quienes quieren que las cosas sigan igual y no sé si se refiera a que, esos amigos (que lo animaron), lo traicionaron, o no lo ayudaron”, enfatizó el comunicador, quien le hizo una critica directa al hijo de Don Vicente Fernández.

Una decisión que además de poco le sirvió al también hermano del Potrillo, Alejandro Fernández.

“Vicente sí es una figura, claro no del tamaño de su padre (Vicente), ni de Alejandro (Fernández); ha hecho una carrera en el espectáculo, pero creo que en este caso, una decisión que tomó (así), le perjudica mas que ayudarle”, concluyó el periodista.