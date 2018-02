¡Exclusiva! El Bebeto admite ha cantado en narcofiestas

Primicias

En exclusiva para LMShow, Carlos Alberto García, El Bebeto, afirmó que todos los cantantes de regional mexicano han cantado en narcofiestas y es que, según comentó, ahí tienen que ir, aunque no lo quieran.

“Sí trabaja uno la verdad, pero, pues tiene uno que ir a trabajar, o es sí o es sí. Pero sí, claro que sí. Todo mundo, todos los que nos dedicamos a este ámbito de la música a todo mundo le toca ir”.

A pesar de ello, dijo que no tener miedo a la hora de presentarte, porque él solo va a hacer su trabajo:

“No me da miedo, porque uno va a hacer el trabajo, uno es cantante, va y hace el trabajo, vas a alegrarle la noche a otra persona y no creo por qué tener miedo si uno no tiene nada qué ver con ellos”, dijo El Bebeto.

Afirmó que pese a la violencia que se vive en México, no utiliza ningún tipo de seguridad.

“Pues no, yo no le debo nada a nadie y no tengo nada que andarme cuidando”, concluyó.