Así se prepara Gerardo Ortiz para su presentación en California

Preparando sorpresas para este fin de semana en Turlock,CA y el Sabado en @TheForum de Inglewood,CA 🎉🍻🍻 #GerardoOrtiz #ComereCallado #ElAromaDeTuPiel

A post shared by gerardoortizoficial (@gerardoortizoficial) on Feb 1, 2018 at 8:55pm PST