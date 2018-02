Omar Chaparro dice que Donald Trump “ladra demasiado”

Primicias

Omar Chaparro, quien desde hace cuatro años es ciudadano residente en Estados Unidos, opinó en contra la política migratoria del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Creo que ladra demasiado, pero no va a suceder nada. Son muchas personas, gente inclusive de su gremio, de su partido, que no lo están apoyando, porque son cuestiones demasiado estúpidas, que simplemente no se van a llevar a cabo, lo vemos, cada vez se posterga, hay gente que le pone el pie, justamente y no va a suceder. Y de hecho hay un rumor fuerte de que puedan quitarle la presidencia al señor, yo todavía estoy esperando eso”, sentenció el actor mexicano.

Y es que Chaparro, quien se encuentra promocionando su nueva película ‘La boda de Valentina’, que tendrá un estreno simultáneo en Estados Unidos y México, dijo que vivir allá es responsabilidad de cada uno.

“Los latinos que estamos en Estados Unidos que siempre estamos tristes, echándole la culpa a Trump, y no solo allá, también en México, estamos siendo la consecuencia del entorno y creo que debemos empezar a ser responsables, porque somos responsables de casi el 90 por ciento de lo que nos sucede, somos responsables del presidente que tenemos, yo soy responsable de estar en Estados Unidos y no me puedo quejar de Trump, porque yo me fui para allá por mi propia voluntad”, finalizó

Y es que Donald Trump dijo en su discurso sobre el Estado de la Unión, que les permitiría a los ‘Dreamers’ la estancia en el país, a cambio de la construcción del muro con México.