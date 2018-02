Larry Hernández reveló su libertad bajo fianza podría verse reducida

Primicias Videos

El intérprete Larry Hernández sorprendió a sus seguidores con una revelación que hizo en ‘Larrymanía’, su reality show, al asegurar que debido a su buena conducta podría verse disminuida su libertad bajo fianza, por lo que cada vez estaría más cerca de recobrar su vida.

Larry dio a conocer esta noticia después de que recibiera una carta en la que se le explicaba los motivos por los que su pena podría verse reducida.

“Me llegó una carta que si me sigo portando bien, como estoy haciendo todo, si Dios quiere, para el año que viene me quitan los dos años”, declaró el galán de Kenia Ontiveros, quien brindó más detalles sobre este tema que ha empañado su carrera y su vida.

“La libertad condicional de tres años se bajará a dos, así que próximamente estaré libre para trabajar, para disfrutar a mi familia, para ver a mis seres queridos y lo más importante, sentirme cerrando otro ciclo, porque he cerrado algunos, pero me queda éste y sí me quita el sueño”, se sinceró el músico, quien tiene el anhelo de poder ver reunida a toda su familia.

