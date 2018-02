¡Exclusiva! Descubrimos que Juan Gabriel tuvo otro amor

Primicias Videos

No sólo nuevos hijos le conocimos a Juan Gabriel tras su muerte; ahora descubrimos un amor más en su vida que hasta canción con dedicatoria tuvo. En una investigación, LMShow confirmó que, en los aires de su avión privado en los años 90, se escondía la candente historia de amor con su piloto aviador, quien era apuesto y muy varonil, aunque casado.

Imelda Medina, viuda del pianista Pedro Plascencia, y ex marido de Carmen Salinas, relató que en la época de los 90, relató a LMShow ese secreto que tenía el músico con su íntimo amigo Juan Gabriel y nos describió que en un concierto en Pachuca Hidalgo, conoció a ese apuesto hombre de los aires.

“Era un hombre muy guapo, muy atractivo. Era uno de sus ‘quereres’ del Divo, de nuestro Juan Gabriel”, detalló doña Imelda.

“Sí, era su piloto de planta y sí trabajó bastantito con él, porque viajaba mucho cuando iba a Sudamérica, viajaban bastante. No le puedo asegurar cuánto estuvieron juntos”, señaló la viuda del pianista del Divo.

El misterioso galán de unos 30 años, era casado, pero todo terminó tras ser descubiertos por el padre del piloto aviador.

“Que era casado, muy guapa su esposa, (decía Pedro) que muy guapa, yo no la conocí, yo conocí nada más al piloto, muy guapo”.

-¿El papá de este chavo le armó un escándalo a Juan Gabriel?

“Sí, hubo problemas fuertes.

-¿Le fue a reclamar o qué?

“No sé, lo amenazó, y ya de ahí se acabó toda la relación, antes de que se enterara su mujer”

Finalmente, Imelda Medina, quien era esposa del pianista Pedro Plascencia, ex marido de Carmen Salinas, dijo que la canción ‘Luna’ que canta Juan Gabriel, es la historia de amor de Alberto Aguilera (nombre real de Juanga) y el misterioso hombre del que nunca se supo su nombre.

“Pedro (Plascencia) le sabía mucho. Me decía que la canción de ‘Luna’ se la hizo a un piloto, fulano de tal y yo le contesté que quién no le haría una canción, pues estaba muy guapo, yo lo conocí en Pachuca en un evento que Pedro fue a trabajar”.

Y hasta platicó sobre cómo se llevaban ambos: “Pedro tenía muy buen sentido del humor (…) lo vacilaba mucho, le decía: mira cabr$%, no comes carne (era vegetariano), pero cómo comes carne humana’, se llevaban mucho”. finalizó.

La amistad entre ‘Juanga’ y Don Pedro Plascencia, terminó tras 20 años de trabajo, cuando en 2010, el pianista demandó al Divo de Juárez por problemas entre ambos.