Empresario le da duro a Julión Álvarez y le dice todas sus verdades

Vaya sorpresa la que dio el empresario Domingo Chávez, quien arremetió en contra del cantante Julión Álvarez durante un enlace que realizó a través de las redes sociales de la empresa Remex Music.

Desde hace algunos años, la empresa y sus directivos: Domingo y German Chávez enfrentaron un pleito legal contra el cantante chiapaneco luego de acusarlo por incumplimiento de contrato de diversas presentaciones que debían realizarse en Monterrey, así como la falta de pago de regalías de temas que grabó en esa empresa.

Luego de que varias personas le cuestionaran sobre cómo era el intérprete de “Te hubieras ido antes”, Domingo expresó: “he pensado algún adjetivo bueno para aplicarle a Julión Álvarez y no lo encontré”. Subrayando que no era por rencor lo que iba a decir, prosiguió: “es una persona desleal, mentirosa, incumplida, no sé si ese sea el adjetivo para rajón o para gente sin palabra, creo que debe ser incumplido, es sangrón, creído, muy agresivo, mal carácter, es prepotente, es malagradecido, y aparte ególatra”.

Para confirmar su declaración, el empresario explicó: “Yo no pienso que una persona pueda ser desleal con las personas que te sacaron del bar de mala muerte donde cantabas por 100 pesos la noche y que después (digas) ya soy Julión Álvarez ustedes no tienen nada que ver conmigo”.

Posteriormente, Domingo manifestó: “creo que Julión se subió arriba de un ladrillo y se mareó, o no trae bien pegadas las suelas del zapato al piso, es de los que con cualquier cosita se despegan y se van a las nubes y se sienten superior a cualquier ser humano de este planeta”.