Pablo Montero perdió la memoria y desconoce señalamientos por acoso

Primicias

Tal parece que la memoria le falla a Pablo Montero, ya que dijo desconocer el tema sobre Rubí Mendívil, la ex integrante de La Academia que lo acusó de acoso.

“Parece como una caricatura, como una broma, nadie me preguntó. Y es algo, que no puedo hablar de algo que no sé ni quién es, que no existe. Entonces la verdad que estuvo muy chistoso”.

Pero vaya que fue una realidad, ya que nosotros, metiches como somos, tenemos la declaración en exclusiva de Rubí, quien detalló lo que sucedió cuando hace tres años el cantante la invitó a comer y mientras platicaban, le tocó una pierna.

“Se me pidió mi número para trabajar haciendo coros, bueno, supuestamente, fue el chofer. Fuimos a comer y ahí lo conocí, es la única vez que lo he visto en mi vida y ahí pasó el acontecimiento este, por el que ha habido tanto rollo. Me empezó a tocar la pierna por debajo de la mesa, pero hasta allí”.

Así que con esto, comprobamos que Montero tiene muy mala memoria y ahora hasta dice que la cantante, no existe.

¿Le harán falta una vitaminas a Montero?