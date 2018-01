Nuevo video comprueba por qué Álex Lora sacó a sombrerudos de su show

Lamentamos mucho que algunos medios de comunicación distorsionen y hagan noticia de algo que es y ha sido muy normal en los conciertos de El Tri. Por casi ya 50 años Alex Lora ha evitado la Violencia en sus presentaciones y siempre que comienzan los trancazos para de tocar y arremete en contra de los involucrados. En octubre del 2017 en su presentacion en Tijuana, se armo la bronca que la provocaron dos personajes a los cuales Alex Lora regaño y pidio que los sacaran diciendoles que si se querian pelear se fueran a una de esas tocadas de Sombrerudos donde podian pelear libremente. Lo cual es conocido por todos que es verdad que se arman Tremendas broncas y nadie las puede controlar. A los conciertos de El Tri, asisten familias con sus niños y muchas chavas y el fin de un evento, sea del genero que sea, es que la gente se vaya a divertir y no a salir lastimada por personas irresponsables que arman pleitos. El mal entendido de este gran chisme Viral es que Lora saco a unas personas de Sombrero lo cual no es verdad ya que Alex Lora es muy mal hablado pero es incapaz de discriminar a nadie. Disculpen las personas que se hayan sentino Ofendidas por la mala informacion de las redes sociales y de algunos medios de comunicacion al subir este video para crear este mal entendido. Afortunadamente, existe el video tomado de frente desde el escenario donde se ve claramente a las personas mencionadas y ninguno trae sombrero. Aprovechamos para manifestar nuestro respeto a todos los Fans y Musicos de todos los generos musicales. Aqui tienen el video donde podran apreciar la realidad de las cosas. Dios los bendiga y que Viva el rocanrolrocanrol.

A post shared by eltridemexico (@eltri_oficial) on Jan 30, 2018 at 3:26pm PST