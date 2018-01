¡Exclusiva! Vadhir no quiere terminar como su papá Eugenio Derbez

Primicias

En exclusiva para LMShow platicamos con Vadhir Derbez y dejó en claro que no quiere ser como su papá, quien ha tenido hijos con varias mujeres. además de confesar que aunque sí quiere tener familia, primero desea encontrar a la mujer correcta.

-¿No se te antoja ser papá?

“Sabes qué, no estoy cerrado a, obviamente se me antoja muchísimo, pero primero hay que encontrar con quién ¿no?, alguien correcto, no nada más procrear por procrear, si no, pues terminamos como mi papá, regando niños para todos lados”.

Aseguró que ha conocido a personas que no le convencen y hoy en día está soltero: “Mi trabajo es encontrar mi match perfecto. Hasta ahorita no, todo tranquilo, sigo en la búsqueda. Obviamente me gustaría encontrarlo, a quién no, uno anda ahí conociendo a personas que nada más no”.

El actor también habló sobre la broma que le hizo a su papá al decirle al aire que embarazó a una chica: “Sí, justamente estaba haciendo promoción de algo, una cosa de música que estoy haciendo y le hicimos una llamada diciéndole que había embarazado a una señorita, ya sabes estas bromas de familia. Pero él siempre me habló de esas cosas, me dijo ponte casco mi hijo, una pechera. Pero yo siempre he tenido comunicación con mis papás en general, tanto para estar protegido para la vida, para el amor, para todo”.

Finalmente para lo que sí quiere ser igual a él, es para triunfar en Hollywood: “Si he hecho casting en Hollywood, estoy viendo en Los Angeles justo para eso, para buscar chamba por allá, proyectos gringos y ahí ando picando piedra, haciendo mi labor”, finalizó.