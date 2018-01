Itatí Cantoral saca las garras por Pablo Montero

Primicias Videos

Tras nuevos rumores de que Pablo Montero llega borracho a las grabaciones de la serie biográfica de Silvia Pinal, donde comparte créditos con la actriz Itatí Cantoral, es su propia compañera quien lo defiende sentenciando a los reporteros.

“El que se mete con Pablo Montero se mete conmigo”, dijo a la prensa a su llegada a un evento en Ciudad de México.

Y mientras la cuestionaban sobre los rumores que aseguran que el cantante es un indisciplinado y llega oliendo a borracho a las grabaciones, dijo: “No, no, no, no sean chismosos”.

Mira aquí el video de las reacciones de la actriz defendiendo a Pablo Montero: