Laura Zapata revela por qué no invitó a las Sodi al festejo de la abuela

No cabe duda que la fiesta de doña Eva Mange, abuela de Thalía sigue en la polémica. Ahora Laura Zapata reveló porque no invitó a tres de sus hermanas, Ernestina, Federica y Gabriela Sodi, al festejo del centenario de su abuela, y de quienes hace más de cinco años se encuentra distanciada.

“No, mi amor, a ellas no, no las invité porque no se lo merecen, punto y aparte. Invité a la que siempre aporta puntualmente. Quien aporta tiene las puertas abiertas, quien se porta de forma inadecuada no cabe”, dijo la actriz quien lleva varios años distanciada de sus tres hermanas.

El “pastelote” de merengue que Thalía entregó a nombre de sus hijos a la abuela Eva Mange fue criticado en redes sociales y esto dijo la villana más famosa de las telenovelas mexicanas.

“Estuvo muy bien, me dio mucho gusto que ella viniera, que le regalara su pastelote, sus flores, qué bonito”. Fue muy criticado, pero la gente siempre pone el punto negro en la pared blanca; yo creo que las personas dan lo que tienen y qué padre. Me quedaron todavía tres pisos”. recalcó sonriente la actriz.