¿Quién es la guapa mexicana a la que Julión Álvarez dedicó un video?

Muchisimas gracias a @julionalvarez_official por tomarte un poco de tu tiempo para felicitarme, segura estoy que tu también siempre pones el nombre de México en alto con tu talento #julionalvarez #VeroSalas #MissIntercontinental

A post shared by VeroSalas (@veritosalasvallejo) on Jan 25, 2018 at 9:37pm PST