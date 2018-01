¡Exclusiva! Iván Aguilera perdió la cabeza por la ambición de su esposa

Primicias

La ex epresentante y mejor amiga del desaparecido Juan Gabriel, Silvia Urquidi, denunció que Iván Aguilera, hijo del desaparecido Juan Gabriel, perdió la cabeza por ambición y culpó a su esposa, Simona Hacman de muchos problemas por la herencia de Alberto Aguilera Valadés, nombre real del cantante, quien falleció en agosto de 2016.

“Aquí hay influencias muy fuertes, porque no es el Iván que educó Laura ni que educó Alberto, eso sí te lo puedo decir y con eso te dejo todo claro. Y si hay algo es que Alberto educaba a sus hijos, -y- no quería que fueran ambiciosos, pero aquí vemos que quién está a su lado es su esposa”, acusó la mejor amiga de Juan Gabriel.

Influencias y ambiciones que ahora tienen en mas problemas a Iván Aguilera porque no le paga a sus abogados, por lo que incluso se habla de una posible demanda de parte de sus propios defensores.

“Es lo que a mí me causa mucha tristeza. Yo le escribo a Iván, diciéndole cómo era y cómo pensaba su papá, que el que trabajó el dinero fue su papá, para que ya no les pague a los abogados”.

“A Iván no le importa el conocimiento para hacerse persona sabia ni la humildad para las personas más grandes, a él lo que le interesa es el dinero para ser persona rica, y él es todo lo contrario a su papá, en ese sentido, y esto que te digo se lo acabo de mandar a Iván en Año Nuevo. Además de decirle que se sentara con Joao para llegar a un acuerdo y que eso es lo que querría su papá, pero lo lee y no me contesta”. concluyó.