¿Es verdad que Maluma es pedante e inaccesible?

Hace unos meses, el cantante Maluma estuvo en el ojo del huracán luego de que se difundiera un video de su presentación en un palenque de Guadalajara, Jalisco, en México, donde se puede observar cómo el colombiano se negó a darle un beso a una de sus fans provocando que fuera señalado como pedante con sus seguidoras.

Y aunque en esa ocasión la actitud del intérprete de música urbana dejó mucho que desear, ahora al ser cuestionado sobre su comportamiento con las fans y el público en general, Maluma negó rotundamente estas versiones y aseguró que convivir con su público es algo que le gusta hacer en cualquier parte.

“No, yo no soy inaccesible, al revés, todo lo contrario. A mí me encanta compartir con mis fanáticas y las personas lo saben. Cada vez que estoy por ahí en la calle, incluyendo mi país, me fascina salir a caminar y tomarme fotos con la gente”.