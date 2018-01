Rosie Rivera recuerda lo ‘espantoso’ que fue dar a luz en un auto

La hermana de Jenni compartió su experiencia con 'Despierta América'

Rosie Rivera describió como algo “espantoso” haber dado a luz a su hija Samantha en un auto, según contó al doctor Juan Rivera de “Despierta América”.

“Fue muy espantoso. Te da miedo de que tal vez tu niño tenga alguna complicación, y también da mucho miedo y muchísimo dolor”, dijo la hermana menor de Jenni Rivera.

La también empresaria relató que nunca pensó que las cosas se fueran a desarrollar tan rápido, puesto que con primer hijo estuvo día y medio en labor de parto.

“Yo me encontraba sola en la casa de Jenni, que era algo muy muy raro porque ahí vivían sus cuatro hijos […] Ese día me encontraba sola cuando se me reventó la fuente y le hablé a mi partera. Le dije, ‘se me reventó la fuente, pero no tengo dolor’. ‘¿Cuántas horas tardó tu primer bebé?’, y le dije, ’35 horas’. Me dice, ‘esto va a tardar'”, contó.

Pero no tardó. En cuanto su esposo llegó y la subió al auto comenzó a salir la cabeza de la bebé, por lo que tuvieron que orillarse y esperar a los paramédicos. Ahí, en plena calle, fue donde vio la luz por primera vez Samantha.