Por esta razón Lupillo Rivera no cantaría con un rapero o reggaetonero

El cantante dice que el género mexicano se fortalecería con otro tipo de mancuernas

Eso de las colaboraciones con artistas de otros géneros no es lo de Lupillo Rivera, según comentó el propio cantante.

“Lo que pasa es que nosotros los artistas de regional mexicano le hacemos mucho caso a las marcas disqueras, y la marca disquera siempre quiere, por ejemplo, banda El Recodo con Emilio Estefan, y pues eso no es una mancuerna. Esos son diferentes públicos que no van a funcionar. Si yo hago un dueto con Daddy Yankee pues no es una mancuerna porque mi público es de borrachera y pues no le gusta el rap; y

a la gente que le gusta el rap pues no le gusta Lupillo Rivera. Así de sencillo es”, explicó el cantante cuando le preguntaron que por qué no se juntaba a cantar con un artista de otro género.

Lo que propone Lupillo es que se unan voces de intérpretes de la misma camada, por ejemplo, que él cante con El Recodo, o que Remy Valenzuela lo haga con el Komander.

Esto, según él, para hacer el regional mexicano “más fuerte”.