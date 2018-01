Ninel Conde tuvo que mostrar fotos al desnudo tras intento de extorsión

Primicias

Tal parece que los problemas para Ninel Conde no terminan, pero ella es muy valiente y le sabe hacer frente a cada una de las circunstancia que se le presentan, pues mientras no llega a un acuerdo son su ex pareja, Giovanni Medina, ahora la intentaron extorsionar.

Resulta que alguien la contactó para amenazarla con publicar unas fotos en las que ella aparece totalmente desnuda, mismas que fueron filtradas luego de que la cantante se las enviara a su nutrióloga.

La persona que intentó extorsionarla, le escribió para decirle: “Oye Ninel, ¿cuánto por no subir tus foto?”, refiriéndose a las imágenes en las que ella posa sin nada, por lo que la también actriz decidió hacerlas públicas en su cuenta de Twitter, acompañadas de un mensaje muy contundente.

A continuación lo que escribió Ninel y las fotos: