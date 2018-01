Julión Álvarez pone en problemas a Joss Favela

Primicias

La fama de Joss Favela sigue incrementando y es que le está yendo de maravilla en sus proyectos en la Unión Americana, pues su éxito como compositor cantante y hasta en su nueva faceta como juez en un reality show, trasciende fronteras.

Aunque debido a las acusaciones que enfrenta Julión Álvarez por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al ser vinculado de colaborar con el narcotráfico, Joss también se ha visto afectado, ya que debido a que todas las canciones del chiapaneco fueron retiradas de todas las plataformas digitales, el compositor no puede cobrar regalías.

A pesar de esta situación, Favela dijo estar tranquilo y toma con filosofía la situación:

“Que nunca he preguntado desde que mi compa le pasó este mal momento, yo nunca he preguntado acerca de que si se está perdiendo dinero. Es mi amigo y las cosas pasan y hay que estar pensando en lo positivo y no en lo negativo. él sabe mejor que nadie que yo no estoy preocupado por eso, sino porque salga adelante y sí hemos hablado, fue a mi cumpleaños, estuvimos conviviendo un rato y vienen sorpresas”, dijo Joss Favela en entrevista.