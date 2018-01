Julio César Chávez relata todo sobre su paso por las drogas

Noticias Videos

El gran campeón de box, Julio César Chávez relató abiertamente en programa televisivo de farándula en México, los duros episodios de su paso por en el mundo de las drogas.

“La pruebo y no me gusta, luego la vuelvo a probar y me empiezo a enganchar poco a poco y pensé que podía dejarla cuando quisiera y así fue pasando el tiempo y empecé a tomar más y se fueron agravando los problemas y para las peleas de campeonato que tenía que entrenar tres meses, empezaba a los dos meses, luego al mes y dejaba de consumir al mes y medio, luego al mes, luego a los 15 días, luego a la semana y luego faltaban tres días, luego dos, hasta el mismo día de la pelea, ya estaba bien perdido”, relató el pugilista.

Los intentos por retirarse de las drogas fue lo peor que vivió, encerrado en varios centros de rehabilitación.

“Salí muy resentido con la vida, conmigo mismo, porque en ese entonces tenía mucho dinero, todos mis carros, mi yate, mi casa en el mar y yo viviendo en un cuarto de los trabajadores, día y noche drogándome”.

Además relató su difícil infancia, donde no había para comer y él tenía que trabajar: “Éramos muchos hermanos, a veces no había comida en la casa, entonces yo tenía que trabajar, tenía que ir a lavar carros o vender periódicos, pero además yo tenía un papá alcohólico. Recuerdo que le servía la cerveza a mi papá y pensaba ‘nunca voy a ser como mi papá’, porque él se emborrachaba y comenzaba a ofender a mi mamá a decirle pu$* y a tratarla de lo peor y por eso pensaba que no sería como él, pero al final, fui peor que mi papá., porque él nunca usó drogas y yo sí, concluyó.

La entrevista la concedió mientras promocionan una serie abusiva a su vida y que se produjo para TV Azteca México.