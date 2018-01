¿Por qué Jorge Medina no quiso regresar a La Arrolladora Banda Limón?

Primicias Videos

Muchos fueron los dimes y diretes antes de que Jorge Medina se lanzara como solista, después de dejar a La Arrolladora Banda El Limón, pero aunque ese tema parecía estar enterrado, ahora por fin el vocalista revela cómo sucedió este distanciamiento y si lo volvieron a buscar o no.

“Ni si quiera me despidieron, yo me fui. Es como cuando te dejas de hablar y dices: ‘bueno, ya se le va pasar o a mí se me pasa’ y ya nunca te hablas”, declaró Medina al ser cuestionado sobre el tema.

Respecto a la posibilidad de regresar a La Arrolladora, Medina sorprendió al decir que sí lo buscaron, pero él se dio el lujo de decir que no: “Voy a aclarar algo, Fernando me habló para que regresara a la agrupación cuando ya estaba grabando mi disco, pero yo no estoy jugando a las canicas. No te puedo decir todas las cosas que le dije, pero le dije no y por qué no regresaba ya. Yo creo que cuando se pierde la dignidad, pierdes todo. Si no te hablan como en 3 meses y nada más recibes 2 WhatsApp, también el silencio habla”, señaló en entrevista.

Cabe recordar que en su momento y a su salida de la agrupación, Medina recalcó que no le quedó a deber nada a Fernando y René Camacho y que sus principales motivos para separarse de esta banda fue que estaba tomando mucho alcohol por la presión laboral que tenía y eso mermó mi salud.