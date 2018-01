Ninel Conde revela el calvario que vive tras ser despojada de su hijo

Primicias

Días de angustia y desesperación vivió la cantante Ninel Conde, al no saber nada de su hijo Emmanuel.

Todo ocurrió cuando el menor tenia que estar con su papá el empresario Giovanni Medina y este no lo entregó el día acordado ni se reportó con la también actriz:

“Decidí ventilar esta situación por mi desesperación, la idea era ya no ventilar estos temas, pero ya no, de repente no saber nada de mi hijo que tenía que estar desde ayer y recibir por terceras personas que ya va y nada y que sería hasta el otro día porque el niño no se quería irse a su casa”.

Como pretexto el empresario acusó a la actriz estar en estado de intoxicación por lo cual decidió no llevar a su hijo a lado de su mamá, ante esta acusación Ninel respondió:

“A lo mejor de mariscos porque no sé de que otra pudiera ser, ya es de risa yo aquí estoy trabajando y no tengo nada que esconder, como madre es una tristeza terrible porque desde el sábado no sé nada de él”.

Por otro lado ‘El Bombón Asesino’ dijo no estar en contacto con Giovanni y a causa de lo sucedido dejará todo en manos de las autoridades, pues considera que lo más pronto posible necesitará ayuda psicológica por el bien de ella y su pequeño Emmanuel

“No hay comunicación porque el señor es como adolescente, me tiene bloqueada del WhatsApp. No tengo idea si le dio sus medicinas, no sé en que trabaja ni a qué se dedica, no sé nada de él”

“No me queda más que seguir acudiendo a la justicia y hacerle un estudio psicológico, el cual ya se pidió. Él dice tanta estupidez, a mí ya me van hacer el estudio toxicológico para callarle la boca”.

La amenazas de parte de Medina siguen presentes en la vida de la cantante:

“Me mandó decir con una persona que si no le entregaba al niño me esperaba, lo voy a decir como él lo dijo “que si no me esperaba un put&$% el martes”. Le dije no te voy a dar al niño el viernes porque tiene fiebre y no lo voy a sacar a la calle, sino no le va a dar bronquitis. Si voy a ir porque estoy muy afectada mi hijo también el hecho de verlo llorar de esa manera”.