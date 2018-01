Ex de Canelo publica la primera foto de la bebé del boxeador

La bebé habría nacido en Estados Unidos

Primicias

Fernanda Gómez, la tapatía que Canelo Álvarez dejó por Shannon de Lima, publicó la primera foto de la bebé que tuvo del boxeador.

Por lo que escribió Fernanda en su cuenta de Instagram, la bebé ya tiene un mes de nacida y se llama María Fernanda Álvarez Gómez; es decir, lleva el apellido de su papá.

“Ya casi un mes del regalo más bello que me ha dado la Dios & la vida TE AMO mi bebe Maria Fernanda Alvarez Gómez”, dice el texto al lado de la imagen.

También se presume que la niña nació en un hospital de Santa Monica, California, en el Saint John’s Health Center.

Hasta ahora no se sabe si Canelo ha tenido contacto con su ex o fue él mismo quien le dio el apellido, puesto que luego de la dejó, Fernanda no volvió a mencionar al pugilista en sus redes y tampoco quiso dar declaraciones a la prensa luego del rompimiento.

Por su parte, Canelo y Shannon tampoco siguen juntos; rompieron hace unos meses luego de que Fernanda publicara fotos de su embarazo.

Esta sería la tercer hija de Canelo, quien procreó dos niñas con parejas anteriores.